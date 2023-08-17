E-Visa на 90 дней. Новые правила въезда во Вьетнам.

В соответствии с постановлением правительства, принятым в понедельник, с 15 августа Вьетнам решил предоставлять электронные визы гражданам всех стран и территорий, въезжающим в страну. До этого момента электронные визы выдавались только гражданам 80 стран. Новая электронная виза, выдаваемая Иммиграционным департаментом Вьетнама через систему электронных транзакций, предназначена только для однократного въезда.



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Список аэропортов, которые принимают иностранцев с электронной визой, включает Ной Бай, Таншоннят, Камрань, Дананг, Катби, Кантхо, Фукуок, Фубай, Ван Дон, Тхо Суан, Донг Хой, Фу Кат и Лиен Кхыонг. Также существует 16 пунктов наземного пограничного контроля, где можно получить электронную визу, включая Тайчанг (провинция Дьенбьен), Монг Кай (Куангнинь), Хыу Нги (Ланг Сон), Лаокай, На Мео (Тханьхоа), Нам Кан (Нге Ан), Кау Чео (Ха Тинь), Ча Ло (Куангбинь), Ла Лай и Лао Бао (Куангчи), Бо И (Кон Тум), Мок Бай и Са Мат (Тайнинь), Тинь Бьен и Винь Сыонг (Ан Джанг) и Ха Тиен (Кьен Зян).



Также важно отметить, что правительство приняло решение продлить срок пребывания во Вьетнаме с 15 до 45 дней для граждан 13 стран, которые были односторонне освобождены от виз Вьетнамом. В июне Национальное собрание одобрило продление срока действия электронных виз для туристов с 30 до 90 дней с целью привлечения туризма, инвестиций, делового сотрудничества и научных исследований.



Среди этих стран такие как Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания, Северная Ирландия, Россия, Япония, Южная Корея, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия и Беларусь. Гражданам этих стран разрешено находиться в стране в течение 45 дней с момента въезда, независимо от типа паспорта и цели посещения.